Bourse de Wall Street : Wall Street tente de mettre de côté la crise turque et ouvre en hausse

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, profitant du rebond des cours du pétrole et de la livre turque alors que les investisseurs ne semblent pas retenir le scénario d'une contagion à d'autres marchés de la crise en Turquie. Le Dow Jones gagne 0,3% en début de séance, à 25.257 points, le S&P 500 progresse de 0,3%, à 2.831,43 points, et le Nasdaq Composite gagne 0,1%, à 7.830,89 points. La tendance est soutenue par la hausse des cours du pétrole alors que l'Arabie saoudite a annoncé avoir réduit sa production de brut en juillet. Dans l'actualité des entreprises, Home Depot cède 0,5% malgré le relèvement de ses perspectives annuelles et la publication de résultats en nette hausse. Electronic Arts recule de 1,1% après l'annonce du départ du responsable de la création de ses jeux vidéos, Patrcik Söderlund. Coca-Cola avance de 0,5% après l'annonce d'une prise de participation dans la société spécialisée dans les boissons sportives BodyArmor, qui doit lui permettre de concurrencer le leader du marché Gastorade, détenu par Pepsi.

-Mark Decambre, MarketWatch (Version française Thomas Varela) ed: GLB

