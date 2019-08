Bourse de Wall Street : Wall Street tente de se stabiliser après une série d'indicateurs contrastés

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York progresse légèrement jeudi en début de séance après une ouverture incertaine, tentant de surmonter les craintes de dégradation de la conjoncture qui ont conduit l'indice Dow Jones à signer sa plus lourde chute de l'année la veille.

Le Dow Jones (DJIA) gagne 0,3%, à 25.551 points, dans un environnement toujours très volatil. Le S&P 500 prend 0,4%, à 2.8501 points. Dans le même temps, le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, s'adjuge 0,2%, à 7.792 points.

Les investisseurs réagissent à la publication d'une série d'indicateurs économiques aux Etats-Unis, ainsi qu'aux derniers développements du conflit commercial avec la Chine. Si la production industrielle américaine a légèrement reculé juillet, la croissance de la consommation des ménages contribue à soutenir le marché.

Le secteur manufacturier est par ailleurs resté bien orienté en août dans les régions de Philadelphie et de New York, selon des études publiées jeudi.

La Chine a fait savoir jeudi qu'elle espérait toujours trouver un terrain d'entente avec les Etats-Unis mais a néanmoins menacé de prendre des mesures de représailles face aux nouveaux droits de douane qui doivent lui être imposés en septembre. Pékin n'a pas mentionné les derniers ajustements annoncés par l'administration au sujet des tarifs de 10%, qui doivent finalement porter sur environ 150 milliards de dollars d'importations chinoises, au lieu des 300 milliards de dollars envisagés initialement.

-Cisco Systems (-5,7%) a clôturé son exercice décalé 2019 avec la plus forte augmentation de ses revenus depuis 2013, mais s'attend à une croissance décevante au premier trimestre de son nouvel exercice en raison de la baisse des dépenses des sociétés de télécommunications et de la faiblesse de l'activité en Chine.

-General Electric (-8,9%) fait l'objet d'un rapport de l'analyste qui avait lancé l'alerte sur la chaîne Ponzi de Bernard Madoff. Harry Markopolos allègue que le conglomérat en difficulté a masqué l'ampleur de ses problèmes, ce qui a entraîné des déclarations financières inexactes et frauduleuses auprès des organismes de réglementation, selon cette étude consultée par le Wall Street Journal.

-Walmart (+5,2%) a enregistré une hausse de ses ventes au deuxième trimestre, et a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'exercice, prolongeant ainsi la période de croissance pluriannuelle du géant de la vente au détail

-Le distributeur J.C. Penney (+11%%) a dégagé au deuxième trimestre une perte moins élevée qu'attendu et annoncé un partenariat afin de proposer des vêtements et accessoires d'occasion dans ses magasins.

