Wall Street tente un rebond et finit en ordre dispersé

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée lundi, les investisseurs hésitant sur la direction à suivre après plusieurs séances chahutées et en attendant une série de données sur la santé de l'économie américaine.

L'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, a cédé 0,23% à 25.857,07 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est apprécié de 0,27% à 7.924,16 points.

L'indice élargi S&P 500 a gagné 0,19% à 2.877,13 points.

Les indices, ébranlés par la crainte d'une régulation accrue du secteur technologique, la progression des salaires américains et le regain de menaces commerciales, avaient peiné la semaine dernière, le Dow Jones perdant 0,19%, le Nasdaq 2,55% et le S&P 500 1,02%.

"Avec un tel repli, il n'est pas étonnant de voir un petit rebond (ce lundi)", a souligné Art Hogan de B. Riley FBR.

Ceci dit, a-t-il ajouté, "la journée a été très tranquille et les volumes d'échanges semblables à une journée de vacances".

Les investisseurs sont, selon lui, en position attentiste avant la diffusion plus tard dans la semaine de plusieurs indicateurs importants pour jauger la vigueur de la croissance des Etats-Unis, sur les prix à la consommation, les ventes au détail ou la confiance des consommateurs notamment.

Les investisseurs surveilleront aussi jeudi des réunions de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre.

De plus, "alors que les discussions commerciales faisaient, avec la déroute du secteur technologique, les gros titres la semaine dernière, on n'a pas eu de nouvelles informations sur le sujet" lundi, a relevé M. Hogan.

Malgré d'intenses négociations sur l'Accord de libre-échange nord-américain (Aléna) Washington et Ottawa ne sont pas encore parvenus à un compromis.

Et les discussions avec Pékin ne semblent pas en meilleure posture, Donald Trump se disant prêt vendredi à taxer toutes les importations chinoises.

Le président américain a aussi dans un tweet prévenu que le prix des produits d'Apple pourrait augmenter en raison des tarifs douaniers plus élevés. L'action du géant de l'informatique, qui doit par ailleurs présenter mercredi les nouvelles versions de son iPhone, a reculé de 1,34%.

Tesla rebondit

Autre valeur du jour, Tesla a bondi de 8,5%. L'action a ainsi regagné les pertes encaissées en fin de semaine dernière suite aux frasques de son PDG Elon Musk et aux départs de plusieurs dirigeants.

Le marché obligataire se détendait un peu: le taux à dix ans sur la dette américaine reculait vers 20H30 GMT à 2,935% contre 2,939% vendredi, et celui à 30 ans à 3,084% contre 3,101% à la précédente clôture.

La séance a par ailleurs été marquée lundi par le départ de plusieurs grands dirigeants.

La chaîne américaine CBS (-1,53%) a annoncé dimanche soir le départ "avec effet immédiat" de son PDG Leslie Moonves après de nouvelles accusations d'abus sexuels. Il sera remplacé par son adjoint, le directeur des opérations Joseph Ianniello.

Le multimilliardaire chinois Jack Ma a de son côté indiqué qu'il quitterait dans un an, le 10 septembre 2019, la présidence du conseil d'administration d'Alibaba (-3,70% à New York). Il sera remplacé par Daniel Zhang, l'actuel numéro deux du géant chinois du commerce électronique fondé en 1999.

Snap (-1,91%), la maison mère du réseau social Snapchat, a fait part du départ prochain de son responsable de la stratégie Imran Khan. Cette décision, assure le groupe, "n'est en aucun cas liés à des désaccords sur la comptabilité, la stratégie, la gestion, les activités, les politiques ou les pratiques (financières ou autre)" de l'entreprise.

