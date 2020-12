New York (awp/afp) - La Bourse de New York s'est repliée mercredi au lendemain de records pour le Nasdaq et le S&P 500, dans un marché frustré par l'impasse des négociations sur de nouvelles mesures de relance aux Etats-Unis.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Nasdaq, qui a souffert de la mauvaise séance du secteur de la tech, a perdu 1,94% à 12.338,95 points. Le Dow Jones (-0,35%, à 30.068,81 points) et le S&P 500 (-0,79%, à 3.672,82 points) ont aussi reculé.

