Bourse de Wall Street : Wall Street termine dans le rouge, pénalisée par les bancaires et les technologiques

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Wall Street n'est pas parvenue à rebondir mercredi, le Dow signant sa quatrième séance de baisse sous l'effet d'un repli des valeurs financières et technologiques sur fond de craintes pour la croissance mondiale.

Après une ouverture dans le vert, le Dow Jones (DJIA) a finalement cédé 0,8%, à 25.080, 50 points, de même que le S&P 500, qui a terminé à 2.701,58 points. Le Nasdaq Composite s'est replié de 0,8%, à 7.136,39 points.

Le début de séance avait pourtant bénéficié de la stabilisation des cours du pétrole après leur fort repli de la veille, et l'annonce de la plus forte hausse mensuelle des prix à la consommation depuis le début de l'année aux Etats-Unis, susceptible de faire craindre un durcissement de la politique de la Fed, n'avait pas suffi à inverser la tendance.

Parmi les plus fortes baisses du DJIA, Apple a perdu 2,8%, à nouveau pénalisé par des abaissements de recommandation d'analystes en raison de craintes concernant un ralentissement des ventes d'iPhone. Microsoft a également cédé 1,5% et et Facebook 1,4%, tandis qu'Amazon se repliait de 2%.

Dans le secteur financier, JPMorgan a perdu 2,1%. Cisco Systems a par ailleurs reculé de 1,8% avant la publication de ses résultats trimestriels.

-Amrith Ramkumar, Dow Jones Newswires (Version française Thomas Varela) ed: JEB

Agefi-Dow Jones The financial newswire