Bourse de Wall Street : Wall Street termine dans le rouge sous la pression des technologiques

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a terminé en baisse lundi, pénalisée par la poursuite du repli des valeurs technologiques, alors que les investisseurs se préparent à une semaine chargée en résultats d'entreprises et en réunions de banques centrales. Le Dow Jones (DJIA) a perdu 0,6% à 25.306,83 points, selon des données provisoires, et le S&P 500 a cédé 0,6% à 2.802,60 points. Le Nasdaq Composite fort en valeurs technologiques a clôturé en baisse de 1,4% à 7.630 points.

Peinant à se remettre de la déception causée la semaine dernière par le ralentissement de leur croissance, Facebook a de nouveau perdu 2,2% et Twitter a abandonné 8%.

Malgré ces décrochages ponctuels, la saison des résultats s'est révélée de bonne facture, 83% des entreprises du S&P ayant déjà publié leurs résultats ont dépassé les attentes des analystes. Couplés à la bonne tenue de la conjoncture américaine, les résultats ont soutenu les marchés d'actions, et le DJIA comme le S&P ont gagné du terrain au cours des quatre dernières semaines.

Les valeurs pétrolières ont profité lundi de la progression des cours du baril et la plupart des valeurs bancaires ont terminé en légère hausse. American Express et Visa ont en revanche perdu 2,9% et 3% respectivement en réaction aux informations du Wall Street Journal évoquant des hausses tarifaires pratiquées depuis des années par AmEx sans en informer certains de ses clients.

Caterpillar a terminé en baisse de 2%, effaçant les gains inscrits en cours de séance après le relèvement de ses prévisions annuelles. Tyson Foods a chuté de 7,6% après avoir abaissé ses prévision annuelles en citant la hausse des tarifs douaniers et la volatilité des prix des matières premières. US Foods Holding a chuté de 17,5% après l'annonce d'une acquisition de 1,8 milliard de dollars.

- Ben St. Clair et Allison Prang (Version française Thomas Varela) ed : JEB

