Bourse de Wall Street : Wall Street termine dans le vert après la rencontre Trump-Juncker

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a clôturé dans le vert mercredi, alors que les investisseurs attendaient l'issue de la réunion entre Donald Trump et le président de la Commission européenne jean-Claude Juncker, tout en se montrant confiants dans la solidité des résultats des entreprises. Après un début de séance difficile, les indices ont accentué leur avance en fin de journée en réaction aux informations évoquant des concessions de la part de l'Union européenne pour éviter une guerre commerciale avec les Etats-Unis. Le DJIA a gagné 0,7% à 25.414,10 points, selon des données provisoires, et le S&P 500 a progressé de 0,9% à 2.846,07 points. Le Nasdaq Composite a terminé en hausse de 1,2% à 7.923,24 points. General Motors a perdu 4,6% après avoir revu en baisse ses prévisions annuelles en raison de la hausse du coût des matières premières en raison des tarifs imposés sur les importations d'acier et d'aluminium. Malgré les incertitudes liées aux tensions commerciales, les sociétés du S&P 500 qui ont déjà publié leurs résultats trimestriels ont fait état en moyenne d'une hausse de 20% de leurs bénéfices. Coca-Cola et UPS ont gagné 1,8% et 6,9% respectivement mercredi, après une croissance supérieure aux attentes de leur chiffre d'affaires. Boeing s'est en revanche replié de 0,7% après des résultats inférieurs aux attentes de certains analystes. AT&T a cédé 4,5%, pénalisé par les pertes de sa division de télévision par satellite. Qualcomm a terminé en hausse de 1% mais progressait de 3,2% dans les échanges post-clôture après avoir renoncé au rachat de NXP et indiqué qu'il envisageait de racheter pour 30 milliards de dollars d'actions.

- Ben St. Clair, Dow Jones Newswires (Version française Thomas Varela) ed : JEB

