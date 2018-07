Bourse de Wall Street : Wall Street termine dans le vert, soutenue par les résultats d'entreprises

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a terminé en hausse mardi, portée par une série de bons résultats d'entreprises, tandis que les mesures de soutien à la croissance en Chine ont relegué au second plan les craintes liées aux tensions commerciales.

Le Dow Jones Industrial Average (DJIA) a clôturé en hausse de 0,8% à 25.241,94 points, selon des données provisoires, et le S&P 500 a progressé de 0,5% à 2.820,40 points. S'éloignant des ses plus hauts en séance, le Nasdaq Composite a terminé proche de l'équilibre, à 7.840,77 points.

Les résultats d'entreprises restent au centre de l'attention alors que plus d'un tiers des sociétés du S&P 500 publient leurs comptes cette semaine. Dans le secteur technologique, Alphabet a donné le ton lundi soir en dévoilant des résultats nettement supérieurs aux attentes en dépit de l'amende infligée par Bruxelles à sa filiale Google. L'action du géant informatique a gagné 3,9%, entraînant dans son sillage d'autres géants d'Internet comme Facebook (+1,8%) et Amazon (+1,5%), dont les publications sont attendues mercredi et jeudi. Verizon et 3M ont gagné respectivement 1,5% et 0,9% après des résultats supérieurs aux attentes.

"Les bénéfices des sociétés américaines sont sans équivalent ailleurs", selon Michael Scanlon, gérant de portefeuille chez Manulife Asset Management, qui conseille d'investir en priorité à Wall Street plutôt que sur les marchés émergents. "Les actions ont réagi plus favorablement" aux résultats qu'au cours de la précédente saison des résultats, ajoute-t-il.

L'appétit pour le risque des investisseurs s'est traduit par une baisse des valeurs immobilières et des services aux collectivités, traités comme des obligations en raison de leurs dividendes élevés. La hausse des cours du pétrole a en revanche profité aux valeurs pétrolières et liées aux matières premières. Coca-Cola et General Motors publieront leurs résultats avant l'ouverture mercredi.

- Allison Prang, Dow Jones Newswires (Version française Thomas Varela) ed : JEB

