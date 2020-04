New York (awp/afp) - La Bourse de New York s'est nettement repliée mercredi, ébranlée par des indicateurs reflétant plus fortement que prévu l'ampleur du désastre provoqué aux Etats-Unis par les mesures de restrictions destinées à limiter la propagation du Covid-19.

Selon des résultats provisoires à la clôture, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a reculé de 1,85% à 23.506,85 points et le Nasdaq, à forte coloration technologique, de 1,44%, à 8.393,18 points.

afp/rp