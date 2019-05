Bourse de Wall Street : Wall Street termine en baisse, l'affaire Huawei plombe les techs

NEW YORK, 20 mai (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse lundi, le décret excluant l'équipementier télécoms chinois Huawei du marché américain ayant aggravé les craintes d'une escalade du conflit commercial entre Washington et Pékin et pesé sur le secteur technologique.

L'indice Dow Jones a cédé 84,58 points, soit 0,33%, à 25.679,42.

Le S&P-500, plus large, a perdu 19,38 points, soit 0,68%, à 2.840,15.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 114,05 points (-1,46%) à 7.702,24 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)