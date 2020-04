Wall Street termine en baisse, le contexte pèse toujours

L'indice Dow Jones a cédé 32,23 points à 24.101,55.

Le S&P-500, plus large, a perdu 13,05 points, soit -0,45%, à 2 865,43.862,01.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 115,73 points (-1,33%) à 8 614,44, 605,94 points, pénalisé par les contre-performances des valeurs technologiques.

L'enquête conduite par l'organisation patronale Conference Board a montré une très forte dégradation de la confiance du consommateur américain.

"Le marché montre des signes de résistance, mais je ne sais pas combien de temps cela pourra durer", a commenté Peter Cardillo, chef économiste à Spartan Capital Securities. "Le retour à la baisse n'est pas loin, l'espoir d'une reprise en V se dissipe."

3M, fabricant des très recherchés masques aux normes N95, équivalents des FFP2, (+2,62%) a vu ses résultats salués, contrairement à ceux de Merck & Co (-3,22%) lui ont valu la lanterne rouge du Dow entraînant dans son sillage le secteur des valeurs liées à la santé.

Sur le marché des changes, le dollar a poursuivi la baisse entamée lundi face à un panier de devises de référence (-0,13%), un mouvement lié au regain d'appétit pour le risque des investisseurs et aux ajustements de portefeuille à l'approche de la fin du mois.

La volatilité reste forte sur le marché à terme du pétrole, tiraillé entre des facteurs techniques, les craintes liées à la quasi-saturation des capacités de stockage aux Etats-Unis et les espoirs de reprise de la demande avec la levée progressive des mesures de confinement dans plusieurs pays consommateurs.

Le Brent a fini en hausse de 2,35% à 20,46 dollars le baril après avoir toutefois pris jusqu'à plus de 5% et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a cédé 3,4% à 12,34 dollars après avoir oscillé entre 10,07 et 13,69.

(Nicolas Delame)