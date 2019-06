Bourse de Wall Street : Wall Street termine en baisse, prudente sur l'économie

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, alors que les prévisions moins bonnes que prévu du fabricant de puces Broadcom et la parution d'indicateurs d'activité industrielle décevants en Chine ont suscité de nouvelles inquiétudes sur l'économie. Le contexte géopolitique a également pesé alors que les tensions au Moyen-Orient à la suite de l'attaque de deux pétroliers jeudi dans le Golfe d'Oman ont favorisé une nouvelle hausse des cours du pétrole. En clôture, l'indice Dow Jones (DJIA) a perdu 0,1%, à 26.089 points. L'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,2%, à 2.886 points. L'indice Nasdaq 100, riche en valeurs technologiques, a cédé 0,4%, à 7.796 points, pénalisé par le net repli du secteur des semi-conducteurs dans le sillage de Broadcom. Sur le plan macroéconomique, les ventes de détail ont augmenté en mai aux Etats-Unis mais de manière moins marquée qu'attendu. La confiance des ménages américains s'est également effritée au début juin, en raison des inquiétudes liées aux conflits commerciaux et du ralentissement des créations d'emplois, a indiqué vendredi l'Université du Michigan. L'indice de confiance préliminaire de l'Université a diminué à 97,9 début juin, après être ressorti à 100 le mois précédent.

VALEURS A SUIVRE :

-Broadcom (-5,6%) a réduit ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours dans son rapport du deuxième trimestre publié jeudi après la clôture de Wall Street. Nous observons "un ralentissement généralisé de la demande", a déclaré le directeur général du fabricant de puces électroniques, Hock Tan, dans un communiqué. "En conséquence, nos clients réduisent activement leurs niveaux de stocks et nous adoptons une attitude prudente pour le reste de l'année", a ajouté le dirigeant.

-Facebook (+2,2%) a recruté plus d'une dizaine d'entreprises, dont Visa, Mastercard, PayPal et Uber Technologies, pour soutenir son projet Libra, la nouvelle cryptomonnaie que le réseau social prévoit de dévoiler la semaine prochaine et de lancer l'an prochain.

-Un groupe de plus de 600 entreprises américaines, dont Walmart (+0,4%) et Target (+0,5), a exhorté jeudi le président Donald Trump à mettre fin à la guerre commerciale avec la Chine, affirmant que les entreprises et les consommateurs américains sont lésés.

L'action Chewy s'est envolée de 59%, à 35 dollars, pour sa première journée de cotation à Wall Street, permettant au distributeur en ligne de produits pour chiens et chats d'afficher une capitalisation boursière proche de 15 milliards de dollars.

Agefi-Dow Jones The financial newswire