Bourse de Wall Street : Wall Street termine en forte baisse en raison des craintes pour la croissance

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a clôturé en nette baisse vendredi sur fond d'inquiétudes pour la croissance mondiale, laissant les principaux indices américains dans le rouge sur l'ensemble de la semaine.

L'indice Dow Jones (DJIA) a perdu 2%, à 24.100,51 points, le S&P 500 a reculé de 1,9%, à 2.599,95 points, et le Nasdaq Composite a abandonné 2,3%, à 6.910,66 points. Les trois indices se trouvent désormais en phase de correction, après avoir cédé plus de 10% depuis leur précédent pic.

Sur l'ensemble de la semaine, le Dow et le S&P ont perdu 1,2% et le Nasdaq 0,8%.

En Chine, les ventes de détail et la production industrielle se sont révélées plus faibles que prévu en novembre, alimentant un peu plus les craintes d'un ralentissement de la deuxième économie mondiale. Dans la zone euro, les indices PMI préliminaires de décembre publiés par IHS Markit se sont contractés de manière inattendue, sous l'effet notamment du premier repli depuis deux ans et demi de l'activité du secteur privé en France.

Aux Etats-Unis, la production industrielle a été soutenue en novembre par le secteur minier et énergétique mais la production manufacturière a affiché son deuxième mois de stagnation consécutif.

- Le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson a plongé de 10% en réaction aux informations de Reuters, selon lesquelles il avait connaissance de la présence d'amiante dans son talc pour bébés. Le groupe, qui fait face à des millieurs de plaintes de clients, a démenti ces informations en les qualifiant de "fausses et incendiaires".

- Adobe a plongé de 7,3%. L'éditeur de logiciels a publié un bénéfice net de 678 millions de dollars, inférieur aux attentes, pour le compte du quatrième trimestre mais ses revenus ont dépassé les prévisions. Adobe s'attend également à une croissance d'au moins 20% de son chiffre d'affaires sur le nouvel exercice fiscal, à près de 11,15 milliards de dollars.

- Costco a cédé 8,6%. Les ventes du spécialiste des clubs-entrepôts ont continué de progresser au dernier trimestre à nombre constant de magasins, s'inscrivant en hausse de 8,8% conformément aux attentes des analystes.

-Sarka Halas, Dow Jones Newswires (Version française Thomas Varela)

