Bourse de Wall Street : Wall Street termine en forte baisse, inquiète pour la croissance et pour Apple

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a clôturé en forte baisse jeudi dans le sillage de l'avertissement d'Apple, qui a pesé sur les valeurs technologiques, et d'un mauvais indicateur conjoncturel dans le secteur manufacturier.

L'indice Dow Jones (DJIA) a perdu 2,8%, à 22.686,22 points, le S&P 500 a abandonné 2,5%, à 2.447,89 points, et le Nasdaq Composite s'est replié de 3%, à 6.463,50 points.

Apple a révisé en baisse, pour la première fois depuis plus de 15 ans, sa prévision de chiffre d'affaires trimestriel, évoquant notamment une décélération de l'économie en Chine plus importante que prévu. Cet avertissement renforce les inquiétudes des investisseurs au sujet des perspectives de croissance mondiale, indique Fritz Louw, analyste devises chez MUFG.

L'annonce d'un nombre de créations d'emplois plus élevé que prévu dans le secteur privé aux Etats-Unis en décembre n'a pas permis d'apaiser les craintes des investisseurs au sujet des risques de ralentissement de la croissance. Le marché a au contraire retenu le net ralentissement de l'activité manufacturière américaine pointée par l'Institute of Supply Management. L'indice ISM manufacturier a connu en décembre sa plus forte chute mensuelle depuis 2008, reflétant une activité toujours orientée en hausse mais de manière nettement plus modeste que prévu.

VALEURS A SUIVRE

-Apple a chuté de 10%, à 142,19 euros, en réaction à l'avertissement lancé mercredi soir. Piper Jaffray a abaissé son objectif de cours le groupe de 222 à 187 dollars, tandis que Wedbush a ramené son objectif à 200 dollars, contre 275 dollars auparavant.

-Ailleurs dans le secteur technologique, Amazon a perdu 2,5%, Facebook 2,9% et Intel 5,5%.

-Le laboratoire Bristol-Myers Squibb s'est effondré de 14%. Le groupe pharmaceutique BMS a annoncé qu'il allait acquérir Celgene pour un montant d'environ 74 milliards de dollars en numéraire et en actions. Le titre Celgene a bondi de 21%.

-General Motors a reculé de 4,1% après avoir annoncé une baisse de 1,6% de ses ventes en 2018 et de 2,7% au quatrième trimestre. L'action Ford a également perdu 1,5%.

-William Horner, The Wall Street Journal (Version française Thomas Varela) ed: JEB

Agefi-Dow Jones The financial newswire