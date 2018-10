Bourse de Wall Street : Wall Street termine en forte baisse, le S&P perd 3,26%

L'indice Dow Jones a perdu 831,83 points, soit 3,15%, à 25.589,74. Le S&P-500, plus large, a abandonné 93,77 points, soit 3,26%, à 2.786,57. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 311,36 points (-4,02%) à 7.426,65 points.

Le S&P accuse sa plus forte perte journalière depuis celle du 8 février. Les trois indices avaient ont atteint des niveaux records entre le 20 août et le 3 octobre malgré l'escalade des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

Mais un avertissement du Fonds monétaire international, qui a abaissé ses prévisions de croissance pour l'économie mondiale sur fond de montée des incertitudes, a ébranlé la confiance sur les marchés d'actions, tout comme la hausse des rendements des Treasuries qui ont atteint des pics de sept ans.

Donald Trump a encore une fois jeté de l'huile sur le feu en évoquant à nouveau mardi la possibilité de relever les droits de douane sur 267 milliards de dollars (232 milliards d'euros) de produits chinois en cas de riposte de Pékin.

Le secteur technologique a surtout pesé sur la tendance après que le fabricant suisse de vannes à vide pour a annoncé que la demande de l'industrie des semi-conducteurs faiblissait, tandis que les valeurs du luxe ont souffert de l'avertissement de LVMH sur un ralentissement de la demande en Chine.

Les inquiétudes sur les valorisations, notamment des technologiques, incitent aussi les investisseurs à la prudence.

VALEURS

Parmi les secteurs les plus touchés, celui des technologiques a perdu 4,77% et celui des industrielles 3,47%. L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a cédé 4,46%, le suisse VAT (-10,34%), spécialisé des vannes à vide destinées notamment à l'industrie des semi-conducteurs, ayant évoqué un ralentissement de la demande des fabricants de puces.

A cette mauvaise nouvelle s'ajoute l'annonce par le chinois Huawei de nouvelles puces dotées d'intelligence artificielle qui équiperont désormais ses propres serveurs.

Le fabricant de puces Nvidia a reculé de 7,48%, Qualcomm de 4,84%, Intel de 3,76% et AMD de 8,22%. Les équipementiers de ce secteur, tels qu'Applied Materials et Lam Research, ont perdu respectivement 3,61% et 3,35%.

Comme en Europe, le secteur des biens de consommation non essentiels a beaucoup souffert (-3,74%) à la suite d'un l'avertissement de LVMH sur la demande chinoise. Tiffany a abandonné 10,22%, Estée Lauder 7,43%, Michael Kors 7,12% et Ralph Lauren 8,44%.

L'indice des valeurs de l'énergie a chuté de 3,59% alors que les cours de pétrole ont réculé de plus de 2%.

LA SÉANCE EN EUROPE

Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse également, sanctionnées elles aussi par les replis des secteurs du luxe et des hautes technologies dans un climat d'incertitude quant aux perspectives de la croissance économique mondiale.

Le compartiment des hautes technologies a abandonné 4,3%, sa plus forte chute en séance depuis juin 2016. STMicroelectronics, ASML et AMS ont décriché de plus de 5,5%.

Le secteur du luxe a cédé 2,32%. LVMH LVMH.PA a perdu 7,14% à 265,3 euros, un plus bas de six mois, en dépit d'une publication trimestrielle jugée solide.

Kering a cédé 9,62% et Hermès 5,07%.

Le compartiment des matières premières .SXPP a perdu 4,01%.

TAUX

Le rendement des Treasuries à 10 ans a dépassé les 3,2%, à ses plus hauts niveaux depuis mai 2011, tandis que les rendements des titres à deux et trois ans sont proches de 3%, faisant concurrence aux valeurs défensives recherchées pour leur dividende en période de taux d'intérêt ultra-bas.

L'envolée des rendements a été alimentée par les signes de vigueur de l'économie américain qui ont renforcé les perspectives de poursuite de la hausse des taux de la Réserve fédérale américaine dans les 12 mois à venir.

(Shreyashi Sanyal, Juliette Rouillon pour le service français)

