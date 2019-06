Bourse de Wall Street : Wall Street termine en hausse dans l'espoir d'une baisse des taux

NEW YORK, 7 juin (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi et affiche une progression sur la semaine, soutenue par un net ralentissement des créations d'emplois qui ont renforcé l'espoir de voir la Réserve fédérale américaine abaisser ses taux cette année.

L'indice Dow Jones a gagné 259,68 points, soit 1,01%, à 25.980,34.

Le S&P-500, plus large, a pris 29,43 points, soit 1,03%, à 2.872,92.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 125,71 points (+1,65%) à 7.741,27.

Sur la semaine, le Dow a gagné 4,7%, le S&P 4,4% et le Nasdaq 3,9%, dopés par un regain d'espoir de baisse des taux à la suite de déclarations du président de la Fed Jerome Powell entrouvrant la porte à une baisse des taux cette année.

Le Dow et le S&P affichent leur plus forte progression hebdomadaire depuis le mois de novembre.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)