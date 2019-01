Bourse de Wall Street : Wall Street termine en hausse dans l'espoir d'une détente avec la Chine

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a terminé dans le vert jeudi, misant sur un apaisement des tensions commerciales avec la Chine après la publication d'un article du Wall Street évoquant une possible annulation des tarifs américains sur les importations chinoises. Le Dow Jones (DJIA) a clôturé en hausse de 0,7% à 24.370,10 points, le S&P 500 a gagné 0,7% à 2.635,96 points, le Nasdaq a progressé de 0,7% à 7.084,46 points. Les indices avaient pourtant ouvert dans le rouge, les investisseurs redoutant de nouvelles tensions avec la Chine après l'ouverture d'une enquête pénale contre Huawei aux Etats-Unis. Parmi les valeurs industrielles exposées au commerce mondial, DowDupont a gagné 3% et Boeing 2%. Les résultats inférieurs aux attentes publiés par Morgan Stanley ont toutefois freiné la tendance, le titre terminant en repli de 4,4%. Après Bourse, les investisseurs seront attentifs aux résultats trimestriels de American Express, IBM et Netflix. (tvarela@agefi.fr) ed: JEB

