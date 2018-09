Bourse de Wall Street : Wall Street termine en hausse dans le sillage de la tech

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a gagné du terrain jeudi, profitant d'une hausse des valeurs technologiques et des services aux collectivités après avoir réagi de manière mitigée la veille au relèvement attendu des taux de la Réserve fédérale.

Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,2% à 26.439,93 points, le S&P 500 a progressé de 0,3% à 2.914 points, et le Nasdaq Composite a gagné 0,7% à 8.041,97 points.

"Les fondamentaux économiques restent solides", commente Guy Miller, stratégiste de marché en chef au sein du Zurich Insurance Group. Mais "le rythme de la croissance américaine ralentira en raison des actions de la Fed, de la hausse des cours du pétrole et de la diminution de l'impact des baisses d'impôt", ajoute-t-il.

Apple a soutenu la tendance en s'adjugeant 2,1% à 224,95 euros, profitant du lancement du suivi de JPMorgan à "surperformance" assorti d'un objectif de cours de 272 dollars. Amazon a également profité de commentaires d'analystes optimistes sur sa valorisation pour terminer en hausse de 1,9% à 2.014,06 dollars, non loin de son record historique de 2.039,51 dollars du 4 septembre dernier.

Nike s'est repris de 1% après avoir été pénalisé la veille par des résultats trimestriels marqués par une hausse de ses coûts marketing.

Les incertitudes liées aux conflits commerciaux et aux droits de douane ont toutefois à nouveau pesé sur certaines valeurs industrielles, DowDupont terminant notamment en baisse de 2,3%.

En baisse de 0,7% à la clôture, l'action Tesla accentuait par ailleurs ses pertes dans les échanges d'après clôture après la parution d'information de presse affirmant que le nom de son PDG Elon Musk apparaissait dans une plainte déposée par le gendarme boursier américain, la Securities and Exchange Commission.

- Georgi Kantchev, Dow Jones Newswires (Version française Thomas Varela) ed : JEB

