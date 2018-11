NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Wall Street a poursuivi mardi sa progression de la veille alors que les électeurs américains se rendaient aux urnes pour les élections de mi-mandat. Le Dow Jones (DJIA) a clôturé en hausse de 0,7%, à 25.635,01 points et le S&P 500 a gagné 0,6%, à 2.755,45 points. Seul indice majeur à s'être trouvé sous pression lundi dans le sillage des difficultés d'Apple, le Nasdaq Composite a également gagné 0,6%, à 7.375,96 points.

Les traders cherchant à se positionner par rapport aux élections et quelques résultats d'entreprises ont animé une séance par ailleurs calme. Les fabricants d'armes à feu, dont les ventes et les actions tendent à augmenter lorsque les démocrates sont aux commandes, ont gagné du terrain. Alors même qu'une victoire démocrate renforcerait les chances d'un durcissement de la réglementation du secteur, Sturm Ruger a gagné 3,7% et American Outdoor Brands 4,7%.

Les valeurs liées au charbon, qui avaient profité des promesses du candidat Trump en 2016 de soutenir le secteur, se sont trouvées sous pression. Arch Coal a perdu 1,2% et Cloud Peak Energy 3,8%.

L'action Apple s'est stabilisée après deux séances de forte baisse en réaction à la présentation de prévisions décevantes pour le trimestre en cours. Le titre a clôturé en hausse de 1,1%.

L'action du site de réservations en ligne Booking a gagné 4,2% après l'annonce d'une hausse de 12% des réservations du groupe au trimestre écoulé et d'objectifs encourageants pour le trimestre en cours.

Le laboratoire pharmaceutique Mylan a bondi de 16% après un recul moins marqué que prévu de son chiffre d'affaires trimestriel, tandis que son bénéfice a dépassé les attentes. Altice USA s'est adjugé 7,2%, soutenu par le bénéfice dégagé par le câblo-opérateur au troisième trimestre.

L'action de la chaîne hôtelière Marriott a en revanche chuté de 5,1% après la publication d'un chiffre d'affaires inférieur au consensus, bien que son bénéfice ait dépassé les prévisions de Wall Street. Avis Budget a dévissé de 4,9% après un chiffre d'affaires trimestriel et des bénéfices inférieurs aux attentes.

- David Hodari et Corrie Driebusch, Dow Jones Newswires (Version française Thomas Varela) ed: JEB

Agefi-Dow Jones The financial newswire