Wall Street a clôturé en hausse lundi, sur la lancée du rallye de vendredi, alors que les attentes croissantes d'une seconde présidence de Donald Trump, dans le sillage d'une tentative d'assassinat ratée, ont fait naître l'espoir d'un environnement réglementaire plus souple.

La probabilité croissante que la Réserve fédérale américaine commence à réduire son taux d'intérêt directeur dès le mois de septembre a également contribué à alimenter l'appétit pour le risque.

Les trois principaux indices boursiers américains ont terminé bien en dessous des sommets atteints en séance.

Les petites capitalisations sensibles à l'économie et les valeurs du secteur des transports ont largement surpassé l'ensemble du marché.

La tentative d'assassinat de M. Trump, candidat républicain présomptif à la présidence, en Pennsylvanie samedi, a semblé améliorer ses chances d'être élu. Une présidence Trump se traduirait vraisemblablement par une politique commerciale plus dure, une extension des réductions d'impôts et une déréglementation dans une série de domaines allant du changement climatique aux crypto-monnaies.

Le site de paris en ligne PredictIt a montré que les paris sur une victoire électorale de M. Trump s'élevaient à 67 cents, contre 60 cents vendredi, et qu'une victoire du président démocrate Joe Biden s'élevait à 26 cents.

"L'événement qui a fait la une - la tentative d'assassinat de Donald Trump - n'a pas eu d'effet sur les résultats", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research à New York. "Il n'y a pas de changement dans les prévisions de PIB, pas de changement dans les attentes que la Fed commence à réduire les taux en septembre, les bénéfices des entreprises sont supérieurs aux attentes."

"La dynamique du marché reste donc basée sur l'optimisme des investisseurs", a ajouté M. Stovall.

Le sentiment a également été soutenu par l'optimisme continu selon lequel la Réserve fédérale américaine entrera dans sa phase de réduction des taux d'intérêt dès septembre, avec jusqu'à trois réductions totales d'ici la fin de l'année.

"Une baisse (des taux) en septembre est pratiquement acquise", a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky. "Nous nous trouvons presque exactement au même point qu'il y a sept mois, à savoir la promesse d'une baisse des taux de la Fed sans récession. Cela dépend encore beaucoup de l'arrivée de la Fed à la fête".

S'exprimant devant l'Economic Club of Washington, le président de la Fed, Jerome Powell, a réitéré lundi sa conviction que l'économie américaine peut éviter la récession, et les récentes données montrent des progrès dans la réduction de l'inflation vers l'objectif de 2 % de la banque centrale. Selon les données préliminaires, le S&P 500 a gagné 17,12 points, soit 0,30 %, pour terminer à 5 632,47 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 77,41 points, soit 0,42 %, pour atteindre 18 475,86. L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 221,30 points, soit 0,55%, pour atteindre 40 222,20 points.

Les actions de Goldman Sachs ont augmenté après que le bénéfice du deuxième trimestre ait plus que doublé, dépassant les estimations des analystes, grâce à une souscription de dette solide et à des transactions à revenu fixe.

Les actions de Macy's Inc ont chuté suite à la décision du grand magasin d'abandonner les négociations de rachat avec Arkhouse Management et Brigade Capital.

La perspective d'une deuxième présidence Trump a fait grimper en flèche les actions de Trump Media & Technology Group.

Les valeurs cryptographiques se sont également bien comportées, Coinbase Global , Marathon Digital Holdings et Riot Platforms enregistrant de solides gains.

D'autres actions susceptibles de bénéficier d'une éventuelle présidence Trump ont grimpé, notamment le fabricant d'armes à feu Smith & Wesson et l'opérateur de prison GEO Group.

En revanche, les entreprises du secteur de l'énergie solaire ont reculé, la perspective de l'élection de M. Trump ayant assombri les perspectives de subventions américaines en faveur des énergies renouvelables.

Les actions d'entreprises chinoises cotées aux États-Unis ont également reculé par crainte d'un durcissement des restrictions commerciales sous une nouvelle administration Trump. (Reportage de Stephen Culp à New York, complété par Lisa Mattackal et Ankika Biswas à Bengaluru, et édité par Shinjini Ganguli et Matthew Lewis)