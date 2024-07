Les trois indices de référence de Wall Street ont clôturé en hausse lundi, les investisseurs revenant vers les valeurs de croissance à forte capitalisation, aidant le S&P 500 et le Nasdaq Composite à se remettre de leur pire performance hebdomadaire depuis le mois d'avril.

L'indice Dow Jones Industrial Average est également revenu en territoire positif, rompant une dégringolade de deux séances depuis qu'il a atteint son plus haut niveau historique mercredi dernier.

Les mégapoles Alphabet, Meta Platforms et Tesla ont toutes progressé après avoir fortement pesé sur le marché la semaine dernière.

Nvidia a également progressé après que Reuters a rapporté que le leader des puces d'intelligence artificielle travaillait sur une version de ses nouvelles puces d'intelligence artificielle phares pour le marché chinois qui serait conforme aux contrôles d'exportation américains actuels.

L'indice des technologies de l'information a été en tête des gains sectoriels, mettant fin à une série de quatre jours de baisse.

"Nous pensons que le mouvement d'aujourd'hui est probablement plus lié à un rebond après les ventes de la semaine dernière qu'à toute autre chose", a déclaré Jason Pride, chef de la stratégie d'investissement et de la recherche chez Glenmede.

Parmi les autres facteurs à l'esprit des traders, le principal était le réexamen de l'état de la course à la présidence après que le président américain Joe Biden a annoncé son retrait et soutenu la candidature de la vice-présidente Kamala Harris pour l'élection de novembre dimanche.

Le retrait de Joe Biden pourrait inciter les investisseurs à dénouer les transactions sur les paris selon lesquels une victoire du républicain Trump augmenterait les pressions budgétaires et inflationnistes aux États-Unis. Toutefois, certains analystes ont déclaré que les marchés pourraient bénéficier de la probabilité accrue d'un gouvernement divisé sous la prochaine administration.

Le site de paris en ligne PredictIt a montré que les prix pour une victoire de Donald Trump ont baissé de 4 cents pour atteindre 60 cents, alors qu'ils ont augmenté de 12 cents pour une victoire de Harris pour atteindre 39 cents.

Les actions liées à Donald Trump ont été mitigées lundi, le Trump Media & Technology Group ayant chuté, tandis que l'entreprise de logiciels Phunware a progressé.

La question de savoir qui sera sur le ticket présidentiel démocrate accentue le malaise des investisseurs à l'approche des résultats trimestriels, y compris ceux de deux des "Sept Magnifiques" - Alphabet et Tesla.

Les résultats permettront de vérifier si le récent rallye des actions de premier plan à fort momentum est tenable et si le mouvement vers les secteurs sous-performants se poursuivra.

"Nous constatons que le marché commence à anticiper une série de baisses de taux plus rapides, ce qui conduit à un changement de leadership en faveur des actions à plus petite capitalisation et à s'écarter de l'attention portée aux plus grandes entreprises technologiques", a déclaré M. Pride de Glenmede.

"Il est évident que la situation actuelle est un peu différente, mais c'est toujours une tendance de fond.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a gagné 60,22 points, soit 1,09 %, pour terminer à 5 565,22 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 280,63 points, soit 1,57 %, pour atteindre 18 004,62 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 126,30 points, soit 0,32%, pour atteindre 40 417,75 points.

La société de cybersécurité CrowdStrike a chuté, étendant ses pertes après qu'une mise à jour du logiciel de la société ait déclenché la panne technologique mondiale de vendredi.

Delta Air Lines a chuté après avoir annulé plus de 600 vols alors qu'elle s'efforçait de rétablir ses opérations après la panne.

Verizon Communications a chuté après avoir raté son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Mattel Inc a bondi après que Reuters a rapporté que le fabricant de jouets avait été approché par la société de rachat L Catterton avec une offre d'acquisition.