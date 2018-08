Bourse de Wall Street : Wall Street termine en hausse mardi après le rebond de la livre turque

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a terminé dans le vert mardi grâce à l'apaisement des craintes au sujet de la Turquie, dont la devise s'est reprise face au billet vert après sa chute brutale de vendredi et lundi.

Inscrivant leur première progression en cinq séances, le Dow Jones (DJIA) a gagné 0,5% à 25.299,92 points et le S&P 500 a progressé de 0,6% à 2.839,96 points, selon des données provisoires. Le Nasdaq Composite a clôturé en hausse de 0,7% à 7.870,89 points.

Après la séance noire de vendredi sur fond d'escalades des sanctions douanières imposées par Washington, le repli de la livre turque s'était poursuivi lundi malgré l'engagement de la banque centrale turque à fournir toutes les liquidités nécessaires pour soutenir le système financier du pays. La devise a regagné près de 9% mardi face au dollar après une chute de 10% lundi.

Si les investisseurs semblent désormais écarter le scénario noir d'une contagion de la crise turque et se concentrent sur la qualité des résultats des entreprises, le marché des changes a toutefois été marqué mardi par une nouvelle baisse du peso argentin et de la roupie indienne face au dollar.

Dans l'actualité des entreprises, Home Depot a publié des résultats en hausse et relevé ses prévisions annuelles. Le titre a toutefois cédé 0,5% en réaction à la hausse des coûts enregistrée au deuxième trimestre en lien avec les nouveaux tarifs douaniers américains.

McDonald's a gagné 1,6% après avoir annoncé qu'il investirait 3 milliards de dollars avec ses franchisés pour rénover et moderniser ses restaurants aux Etats-Unis. Intel a cédé 0,7% après avoir fourni de nouveaux éléments sur une faille de sécurité affectant ses microprocesseurs.

- Francesca Fontana, Dow Jones Newswires (Version française Thomas Varela)

