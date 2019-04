Wall Street termine en hausse, saluant les résultats de JPMorgan

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé la semaine sur une note positive vendredi, les investisseurs accueillant avec enthousiasme les résultats du géant bancaire JPMorgan Chase, une nouvelle initiative de Disney et l'annonce d'une méga-fusion dans le secteur pétrolier.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a pris 1,03% à 26412,76 points, le Nasdaq, à forte coloration technologique, a progressé de 0,46% à 7.984,16 points et l'indice élargi S&P 500 (+0,66% à 2.907,50 points) a terminé au-dessus du seuil des 2.900 points pour la première fois depuis octobre.

jum/alb/lth