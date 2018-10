Bourse de Wall Street : Wall Street termine en léger repli dans le sillage des valeurs industrielles

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a clôturé en légère baisse mardi, les investisseurs restant sur la défensive après les tensions observées sur les taux obligataires et alors que le FMI a quelque peu abaissé ses prévisions pour la croissance mondiale.

Le Dow Jones a perdu 0,2% à 26.430,57 points, le S&P 500 a reculé de 0,1% à 2.880,34 points. Tout en restant proche de l'équilibre, le Nasdaq Composite a terminé dans le vert, à 7.738,02 points, après avoir été davantage pénalisé que les autres indices lundi. Les rendements des bons du Trésor américain se sont légèrement détendus en fin de séance, après avoir atteint leur plus haut niveau en sept ans et demi plus tôt dans la journée.

Après le repli récent des valeurs technologiques, ce sont les valeurs industrielles cycliques qui ont le plus souffert mardi du mouvement de baisse au sein du DJIA : DowDupont a perdu 3,7%, United Tech 2,7% et Caterpillar 2,5%. L'avertissement sur résultat lancé par le fabricant de peintures PPG Industries a également pesé sur les valeurs de la chimie. L'action PPG a pour sa part terminé en baisse de 10%.

Tesla s'est en revanche adjugé 4,9%, porté par le lancement du suivi de la banque Macquarie avec une recommandation à "surperformance" et un objectif de cours de 430 dollars. Sous pression ces derniers mois, Starbucks a gagné 2,1% après l'annonce d'une participation de 1,1% de l'investisseur activiste William Ackman à son capital. Walmart a indiqué mardi envisager de lancer des produits à base de cannabis au Canada. Le titre a fini en hausse de 2,5%.

-Thomas Varela, Agefi-Dow Jones; +331 41 27 47 99; tvarela@gefi.fr ed : JEB

Agefi-Dow Jones The financial newswire