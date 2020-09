Wall Street termine en nette hausse: Dow Jones +1,51%, Nasdaq +1,87%

New York (awp/afp) - Wall Street a clôturé en nette hausse lundi, cherchant à récupérer les gains perdus au cours des précédentes semaines.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a pris 1,51% à 27.584,71 points, le Nasdaq a gagné 1,87% à 11.117,52 points et le S&P 500 a progressé de 1,65% à 3.352,90 points.

Vendredi les indices avaient rebondi, avançant de 1,34% pour le DJIA et de 2,26% pour le Nasdaq. Mais sur la semaine, l'indice vedette DJIA et le S&P 500, l'indice le plus représentatif du marché américain, avaient perdu des points pour la quatrième semaine d'affilée.

afp/rp