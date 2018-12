Bourse de Wall Street : Wall Street termine en nette hausse après la trêve entre Etats-Unis et Chine

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Les places boursières, le pétrole et les devises émergentes ont gagné du terrain lundi à la faveur de la détente commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, saluée comme un prélude à un accord plus durable sur les droits de douane.

A Wall Street, les indices sont restés bien orientés tout au long de la séance, tout en s'écartant légèrement de leur point haut de la matinée. Le Dow Jones (DJIA) a clôturé en hausse de 1,1%, à 25.826,43 points, le S&P 500 a pris 1,1%, à 2.790,37 points, et le Nasdaq Composite a avancé de 1,5%, à 7.441,51 points.

Les rendements du Trésor américain, qui généralement augmentent en même temps que les actions lorsque les investisseurs se montrent confiants dans les perspectives de croissance, ont toutefois poursuivi leur repli. L'écart entre les rendements à deux ans et à dix ans s'est trouvé ramené à son plus bas niveau depuis l'été 2007.

Samedi, avant la conclusion du G20, Washington a accepté de ne pas porter à 25% au 1er janvier les droits de douane, de 10% actuellement, appliqués à 200 milliards de dollars de biens importés de Chine. Pékin s'est engagé à acheter une quantité "substantielle" de produits américains pour réduire le déséquilibre commercial entre les deux pays. Donald Trump a par ailleurs indiqué lundi sur Twitter que la Chine s'était engagée à "réduire et supprimer" ses droits de douane sur les importations automobiles américaines, dont le taux est actuellement de 40%.

Les valeurs automobiles américaines ont bien à réagi à cet apaisement des tensions commerciales. Ford a gagné 2% et General Motors 1,4%. Parmi les valeurs industrielles sensibles au commerce mondial, Boeing s'est adjugé 3,8% et Caterpillar 2,4%. Apple a également gagné 3,5%.

Le secteur des semiconducteurs a fortement bénéficié de la désescalade entre Pékin et Washington, AMD s'adjugeant 11% et Nvidia 4%. Qualcomm a également progressé de 1,5%. Le groupe a exclu lundi l'idée de relancer son projet d'acquisition de NXP Semiconductors, bien que la Maison-Blanche ait déclaré que la Chine était prête à réexaminer cette transaction.

L'action Tribune Media a bondi de 12%, tandis que le titre Nexstar a pris 6,9%. Les deux groupes ont confirmé lundi avoir conclu un accord en vertu duquel Nexstar rachètera Tribune Media pour un montant de 6,4 milliards de dollars, dette comprise. Selon les termes de l'accord, Nexstar paiera 46,50 dollars en numéraire par action Tribune en circulation. Ce prix représente une prime de 15,5% par rapport au cours de clôture de vendredi et implique une capitalisation boursière de 4,08 milliards de dollars pour Tribune.

Tesaro s'est envolé de 58%. Le laboratoire britannique GlaxoSmithKline a annoncé lundi la conclusion d'un accord en vue du rachat de la société biopharmaceutique américaine pour 5,1 milliards de dollars en numéraire. Selon les termes de l'accord, Glaxo versera 75 dollars par action Tesaro, une prime de 62% par rapport au cours de clôture de vendredi.

- Akane Otani, Dow Jones Newswires (Version française Thomas Varela) ed: JEB

Agefi-Dow Jones The financial newswire