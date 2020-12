Wall Street termine en nette hausse, le Nasdaq à un nouveau record

New York (awp/afp) - La Bourse de New York est repartie de l'avant et a terminé en forte hausse mardi, inscrivant un nouveau record pour le Nasdaq, en raison des espoirs suscités par un potentiel accord au Congrès sur un plan de soutien économique aux Américains.

Selon des résultats provisoires, le Dow Jones a gagné 1,14% à 30.201,68 points et le Nasdaq, à dominante technologique, s'est apprécié de 1,25% à 12.595,06 points, affichant un nouveau record de douze points supérieur à son précédent, atteint le 8 décembre. L'indice élargi S&P 500 a avancé de 1,29% à 3.694,67 points.

afp/rp