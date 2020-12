Wall Street termine en ordre dispersé après la Fed

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi après la réunion monétaire de la Banque centrale américaine (Fed), un indicateur décevant et l'espoir, encore, d'un accord imminent sur un plan de soutien à l'économie.

Selon des résultats provisoires, le Dow Jones a lâché 0,15% à 30.154,87 points et le Nasdaq, à coloration technologique, s'est apprécié de 0,50% à 12.658,19 points, franchissant un nouveau record après celui de la veille.

L'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,18% à 3.701,26 points, à un point d'un nouveau record.

afp/rp