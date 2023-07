New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé vendredi sur une note contrastée, à l'issue d'une séance de consolidation qui a néanmoins vu le Dow Jones signer sa dixième séance positive d'affilée, pour la première fois depuis près de six ans.

Le Dow Jones a grapillé 0,01%, l'indice Nasdaq a cédé 0,22% et l'indice élargi S&P 500 a grignoté 0,03%.

afp/al