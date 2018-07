Bourse de Wall Street : Wall Street termine en ordre dispersée, freinée par la chute de Facebook

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le plongeon spectaculaire de l'action Facebook a suffi à entraîner le S&P 500 dans le rouge jeudi, alors que les principaux indices américains ont terminé la séance en ordre dispersé après une nouvelle série de publications de résultats d'entreprises. Profitant de l'impulsion favorable donnée par les marchés européens, l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) est parvenu à clôturer en hausse de 0,4% à 25.527,07 points, selon des données provisoires, tandis que le S&P 500 a reculé 0,3% à 2.837,44 points. Le Nasdaq Composite a même cédé 1% à 7.852,18 points, les valeurs technologiques subissant le contrecoup du ralentissement de la croissance de Facebook. En baisse de 19% à la clôture à 176,26 dollars, le géant des réseaux sociaux a vu sa capitalisation se réduire de près de 120 milliards de dollars au cours de sa pire séance depuis son introduction en Bourse il y a six ans. Le groupe a été sanctionné après avoir communiqué un nombre d'utilisateurs inférieur aux attentes et prévenu que la croissance de son chiffre d'affaires ralentirait au cours des prochains trimestres. Amazon.com a également fléchi de 3,1% avant la publication de ses propres résultats trimestriels dans la soirée, tandis que Twitter, qui présentera ses comptes vendredi, a clôturé en baisse de 3,8%. Dans le haut du tableau, Qualcomm a bondi de 7,2% après avoir renoncé au rachat de NXP et annoncé 30 milliards de dollars de rachats d'actions.

- Michael Wursthorn et Ben St. Clair, Dow Jones Newswires (Version française Thomas Varela) ed : JEB