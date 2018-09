Bourse de Wall Street : Wall Street termine en ordre dispersée, les technologiques restent à la peine

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a de nouveau terminé en ordre dispersé jeudi après un nouvel accès de faiblesse des technologiques et les incertitudes sur les négociations commerciales. En clôture, l'indice Dow Jones Industrial a gagné 0,09% à 25.995 points soutenu notamment par la bonne tenue des industriels comme Boeing. L'indice S&P500 a perdu 0,4% à 2.878 points. L'indice Nasdaq à dominante technologique a de son côté reculé plus lourdement, de 0,9%, à 7.932 points.

Le secteur des semi-conducteurs a largement contribué à envoyer les technologiques dans le rouge dans le sillage du plongeon de 10% du titre Micron, dont le courtier Baird a abaissé l'objectif de cours. Les fabricants d'équipements pour la production de semi-conducteurs KLA-Tenco (-9,7%), Lam Research (-7%) et Applied Materials (-5,2%) ont également accusé les principales baisses du S&P 500 après que certains dirigeants du secteur ont fait part de prévisions plus pessimistes sur les prix et la demande de puces au deuxième semestre lors d'une conférence technologique organisée par Citigroup.

Sur le front macroéconomique, l'activité dans les services aux Etats-Unis, qui représentent 80% du produit intérieur brut du pays, a accéléré de manière inattendue en août, selon l'enquête de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée jeudi. L'indice des services de l'ISM, qui mesure l'activité dans des secteurs comme les hôpitaux, la distribution et la restauration, est remonté à 58,5 le mois dernier, après avoir reculé à 55,7 en juillet.

A la veille de la parution de l'emploi non agricole, ADP a en revanche fait part de la création de 163.000 emplois nets en août dans le secteur privé, ce qui est inférieur aux prévisions des économistes qui tablaient sur 190.000 nouveaux postes.

Les investisseurs restent également sur le qui-vive sur les questions commerciales alors que le Canada et les Etats-Unis poursuivent leurs négociations pour parvenir à une révision du traité de libre-échange nord-américain (Alena). La ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland a notamment réaffirmé jeudi qu'un accord trilatéral incluant également le Mexique apparaissait possible.

La menace de nouveaux droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits chinois agitée par Donald Trump reste également dans les esprits même si elle ne semble pas "avoir été particulièrement prise en compte par les marchés américains", selon Clark Fenton, responsable des investissement d'Agilis Investment Management.

Parmi les valeurs, l'action Ford (F) a reculé de 0,5%, à 9,4 dollars après que le constructeur automobile a annoncé le rappel de près de 2 millions de pickup F-150 en Amérique du Nord, pour un problème sur les ceintures de sécurité, ce qui se traduira par une charge exceptionnelle de 140 millions de dollars dans les comptes du troisième trimestre.

Tesla a terminé tout juste dans le vert, en hausse de 0,07%, mettant fin à sept séances consécutive de repli. L'action a été soutenue par un article du site spécialisé dans les véhicules électriques InsideEVs.com affirmant que les ventes de la "Model 3" avaient atteint un record historique de 17.800 unités en août. Le groupe et son PDG Elon Musk ont en revanche appris qu'ils étaient visés par une plainte en justice du médiatique vendeur à découvert Andrew Left qui les accuse d'avoir manipulé le cours de Bourse en laissant entendre que le constructeur allait être retiré de la cote dans un tweet au début août.

Agefi-Dow Jones The financial newswires