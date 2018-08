Bourse de Wall Street : Wall Street termine en petite baisse malgré la résistance du Nasdaq

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a clôturé globalement dans le rouge jeudi malgré la bonne orientation des valeurs technologiques, le marché restant tiraillé entre de bons résultats d'entreprises et les craintes pour le commerce mondial. Le Dow Jones (DJIA) a terminé en baisse de 0,3% à 25.509,23 points, selon des données provisoires, freiné par un repli des valeurs industrielles qui s'est accentué en fin de séance. L'indice élargi S&P 500 a cédé 0,1% à 2.853,58 points. Les trois petits points grappillés par le Nasdaq Composite, à 7.891,78 points, lui permettent toutefois d'aligner huit séances consécutives de hausse pour la première fois depuis le mois d'octobre. Parmi les plus fortes baisses du S&P 500, Seagate Technology a chuté de plus de 7% après l'abaissement de la recommandation de Goldman Sachs sur la valeur. Apple a gagné 0,8% à 208,88 dollars, après avoir inscrit un nouveau record historique en séance. De même, Amazon.com a progressé de 0,6% à 1.898,52 dollars, après avoir dépassé en séance pour la première fois les 1.900 dollars.

-MarketWatch (Version française Thomas Varela)

Agefi-Dow Jones The financial newswire