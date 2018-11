19 novembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini lundi en très nette baisse, pénalisée notamment par les valeurs technologiques et par la persistance des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

L'indice Dow Jones a cédé 394,73 points, soit 1,55%, à 25.018,49 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 45,88 points, soit 1,68%, à 2.690,39.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 220,33 points (3,04%) à 7.027,55.

(ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)