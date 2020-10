New York (awp/afp) - Wall Street a entamé la semaine sur une forte note, clôturant lundi en solide hausse, moins inquiète à propos d'une élection présidentielle contestée, et dopée par le secteur technologique à la veille d'annonces et de résultats d'entreprises.

Selon des résultats provisoires à la clôture de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a terminé en hausse de 0,88%. Le Nasdaq, tiré par Apple et Amazon, a bondi de 2,56% et l'indice élargi S&P 500 s'est apprécié de 1,71%.

afp/rp