New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé in extremis sur une note positive jeudi après deux jours de pertes, grâce à l'espoir suscité par une reprise des négociations sur un plan de relance budgétaire aux Etats-Unis.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice vedette Dow Jones a avancé de 0,15% à 29.482,51 points et l'indice élargi S&P 500 de 0,39% à 3.581,85 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 0,87% à 11.904,71 points.

afp/rp