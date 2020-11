Bourse de Wall Street : Wall Street termine irrégulière, les techs délaissées

par Sinéad Carew

NEW YORK (Reuters) - Wall Street a clôturé mardi sur une note irrégulière, le Dow terminant en hausse tandis que le Nasdaq reculait nettement, les investisseurs délaissant les valeurs technologiques au profit des secteurs susceptibles de bénéficier le plus de la reprise de l'économie que laisse présager l'arrivée prochaine de vaccins.

L'indice Dow Jones a gagné 0,9% à 29.420,92 tandis que le S&P-500, plus large, a cédé 0,14%, à 3.545,53 points et le Nasdaq Composite 1,37% à 11.553,86 points.

Les secteurs de la technologie et des communications - très présents au sein du Nasdaq - ont fortement baissé alors que les petites valeurs ainsi que celles de l'énergie et de l'industrie notamment retrouvaient les faveurs du marché.

Facebook, Amazon et Microsoft, qui ont le plus bénéficié de la montée du travail à domicile pendant l'épidémie, ont ainsi accusé des reculs de l'ordre de 2% à 3%.

"Les raisons pour lesquelles les techs sont en baisse sont les mêmes qui expliquent que tout le reste est en hausse (...) Plus tôt les commerces rouvriront plus les valeurs liées au confinement seront délaissées", déclare Jim Paulsen, stratégiste en chef chez The Leuthold Group à Minneapolis.

(Jean-Michel Bélot)