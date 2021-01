Bourse de Wall Street : Wall Street termine la première séance de l'année en nette baisse

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a commencé l'année par une séance de baisse prononcée malgré des records atteints dans les premiers échanges, la prudence l'ayant emporté à la veille de deux élections sénatoriales en Géorgie qui décideront des marges de manoeuvre du président américain élu Joe Biden, sur fond d'inquiétudes persistantes liées à l'épidémie de COVID-19.

L'indice Dow Jones, qui a en outre souffert du net repli de Boeing, a cédé 382,59 points (-1,25%) à 30.223,89 après un record à 30.674,28.

Le S&P-500, plus large, a perdu 55,42 points, soit 1,48%, à 3.700,65. Il a touché dans les premiers échanges un pic historique à 3.769,99.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 189,84 points (-1,47%) à 12.698,45 points.

Il s'agit de la plus forte baisse en pourcentage depuis le 28 octobre pour le Dow et le S&P et depuis le 9 décembre pour le Nasdaq.

Wall Street avait pourtant ouvert en hausse, dans le prolongement d'une fin d'année 2020 portée par les espoirs de voir les campagnes de vaccination contre le coronavirus favoriser la reprise économique et la croissance des bénéfices des sociétés cotées.

"La bataille sénatoriale en Géorgie pèse sur les marchés. C'est là que résident les incertitudes des investisseurs depuis qu'ils ont décidé que la crise du COVID-19 serait largement derrière nous plus tard dans l'année", déclare Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments dans le New Jersey.

Les deux sièges attribués mardi détermineront la majorité au Sénat des Etats-Unis et influeront sur la capacité de Joe Biden à mettre en oeuvre ses projets en termes de fiscalité et de relance économique.

Aux valeurs, Boeing a perdu 5,3% après l'abaissement de la recommandation de Sanford Bernstein à "sous-performance".

Le constructeur de voitures électriques Tesla a en revanche grimpé de 3,42% après avoir annoncé près de 500.000 livraisons en 2020, un chiffre supérieur aux attentes des investisseurs.

(version française Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)

par Gertrude Chavez-Dreyfuss