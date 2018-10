Bourse de Wall Street : Wall Street termine mal une semaine agitée, les technologiques pèsent à nouveau

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a perdu du terrain vendredi sur fond d'aversion croissante pour le risque de la part des investisseurs. Poursuivant son évolution en dents de scie, Wall Street n'est pas parvenu à prolonger son rebond de la veille, pénalisée par des annonces mitigées dans le secteur technologique.

Le Dow Jones (DJIA) a clôturé en baisse de 1,2%, à 24.688,31 points, s'écartant toutefois de ses points bas de la séance. Le S&P 500 a perdu 1,7%, à 2.658,59 points, et le Nasdaq Composite a cédé 2,1%, à 7.167,21 points.

Sur l'ensemble de la semaine, le S&P 500 a perdu 3,9% et le Dow 3%. Les deux indices ont effacé la totalité de leurs gains de 2018, l'indice élargi s'inscrivant désormais en repli de 0,6% et le Dow de 0,1% depuis le début de l'année. Après être entré en phase de correction cette semaine en ayant chuté de plus de 10% depuis son précédent pic, le Nasdaq Composite termine la semaine sur une baisse hebdomadaire de 3,8%.

L'annonce d'une croissance économique de 3,5% au troisième trimestre aux Etats-Unis, légèrement supérieure aux attentes, n'a pas permis pas de soutenir la tendance dans un marché très volatil qui alterne corrections sévères et éphémères tentatives de rebond depuis plusieurs semaines. La perspective d'un ralentissement de l'activité des entreprises américaines s'est récemment ajoutée aux inquiétudes relatives à un ralentissement économique en Europe et en Asie, faisant pression sur les indices américains qui pourraient réaliser leur plus mauvais mois depuis plusieurs années.

L'action Amazon a chuté de 7,8% vendredi. Le géant de la distribution en ligne a fait part de profits record et supérieurs aux attentes au troisième trimestre, mais ses prévisions de chiffre d'affaires pour la fin de l'année ont déçu les investisseurs. Snap a dévissé de 10%. L'éditeur de l'application Snapchat a fait part de résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre mais son nombre d'utilisateurs a de nouveau diminué, entraînant des craintes sur la croissance à venir.

Alphabet s'est replié de 1,8%. Le bénéfice de la maison-mère de Google a dépassé les attentes des analystes, mais son chiffre d'affaires a légèrement décéléré au troisième trimestre. Intel a en revanche gagné 3,1%. Le fabricant de puces a annoncé une hausse de 19% de ses revenus au troisième trimestre et indiqué s'attendre à une demande toujours robuste au dernier trimestre 2018.

Tout en trouvant des explications au comportement des investisseurs, certains intervenants soulignent le degré élevé de nervosité du marché: "A partir du moment où le chiffre d'affaires commence à ralentir, c'est compréhensible que ces actions baissent. Mais ce qui est déstabilisant, c'est que tout est en train de baisser", commente Craig Hodges, gérant de portefeuille pour Hodges Funds. "Je suis vraiment surpris par le niveau de cours de certains titres en ce moment".

-Amrith Ramkumar , Dow Jones Newswires (Version française Thomas Varela)

