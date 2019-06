Bourse de Wall Street : Wall Street termine sans grand changement, attend le G20

NEW YORK, 24 juin (Reuters) - La Bourse de New York a fini sur une note mitigée lundi, après le niveau record atteint par l'indice S&P-500 vendredi dans l'espoir d'une baisse des taux de la Réserve fédérale et avec la reprise des négociations commerciales entre Washington et Pékin.

L'indice Dow Jones a grignoté 10,58 points, soit 0,04%, à 26.729,71.

Le S&P-500, plus large, a cédé 5,07 points, soit 0,17%, à 2.945,39.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 26,33 points (-0,33%) à 8.005,38 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)