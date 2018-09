Bourse de Wall Street : Wall Street termine stable, entre Facebook et Intel

NEW YORK, 28 septembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini sur une note quasiment stable vendredi, le repli de Facebook après l'annonce d'une faille de sécurité ayant annulé l'impact positif sur la tendance de la hausse du pétrole et des bonnes perspectives d'Intel.

L'indice Dow Jones a pris 19,12 points, soit 0,07%, à 26.459,05.

Le S&P-500, plus large, a pris 0,13 point, soit 0,00%, à 2.914,13.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 4,81 points (+0,06%) à 8.046,78.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)