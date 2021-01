Wall Street : termine sur une apothéose de 6 records absolus

Sans surprise, des volumes anémiques ont permis à Wall Street de clôturer -à peu de frais- l'année 2020 en apothéose, sur une déferlante de records absolus, de séance et de clôture.



Pas moins de six records historiques en plus des trois majeurs (Dow Jones, S&P-500, Nasdaq-100), mais le Nasdaq Composite (+0,14%) manque à l'appel. Le Dow Jones (+0,65%) a inscrit un nouveau record à 30.606,5, le S&P-500 (même écart de 0,65%) culmine à 3.756.



A noter ce fait sans précèdent, le Nasdaq-100 et le Composite terminent tous deux, et pour la première et seule fois de l'histoire, sur le même score au centième de point près, à 12.888,28, à l'ultime seconde de la dernière minute de cotation de l'année 2020.



Si c'est le fruit du hasard, c'est absolument sensationnel, si c'est le fruit d'un 'pari' que se sont lancé collectivement les programmeurs d'algorithmes, c'est encore plus sensationnel qu'une telle précision ait pu être atteinte, compte tenu du nombre de débouclements de positions dans tous les sens à la clôture. Les deux indices affichent des gains annuels respectifs de +47,6% et +43,6%.



La hausse des deux 'Nasdaq' doit tout à la flambée des GAFAM, Netflix et Tesla, ces sept titres représentant plus de 100% des gains de Wall Street en 2020 (les +720% de Tesla ne sont quasiment pour rien dans les +16,3% du S&P puisque ce titre n'a rejoint les '500' que fin décembre).



Les trois autres records de clôture du jour ont été battus par le Dow Jones Total Stocks Market Index à 39.220 (+0,47%), par le Barron's-400 Index à 853 (+0,37%) qui a fini au plus haut du jour et de tous les temps (+16,4% annuel), par le NYSE Composite Index à 14.525 (+0,33%), après 14.533 à quelques secondes de la clôture... pour un score annuel bien modeste de +4,4%.



