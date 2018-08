Wall Street : timide chasse aux bonnes affaires

14/08/2018 | 16:40

Comme prévu, Wall Street a ouvert en hausse mardi matin, profitant de quelques rachats à bon compte après quatre séances de repli.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones progresse ainsi de 0,3% à 25.255,2 points, tandis que le Nasdaq Composite gagne lui aussi pas loin de 0,3% à 7839,5 points.



Après plusieurs journées difficiles, où les indices avaient suivi la dégringolade de la livre turque, la chasse aux bonnes affaires soutient la cote, dans une certaine mesure.



'Les inquiétudes ayant trait à la géopolitique semblent un petit peu retomber', souligne un analyste.



Seule statistique au programme ce mardi, les prix à l'importation ont stagné le mois dernier selon le Département du Travail, alors que le consensus attendait une très légère hausse de 0,1%.



Sur le Dow, Home Depot se replie de quelque 0,1% après avoir pourtant rehaussé ses objectifs annuels pour viser désormais un BPA en croissance de 29,2% à 9,42 dollars et un chiffre d'affaires en progression de l'ordre de 7% en données publiées et 5,3% à magasins comparables.



Toujours en vedette, Tesla rétrocède 1% après avoir annoncé la formation d'un comité indépendant chargé d'examiner le projet de retrait de la cote proposé par son fondateur Elon Musk.



