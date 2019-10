Wall Street : timide rebond en perspective

03/10/2019 | 14:57

Dans l'attente de nouvelles données prévues peu après la cloche, les futures sur les principaux indices américains préfigurent un timide rebond de 0,1 ou 0,2%, après de vives corrections mercredi (-1,9% sur le Dow Jones, -1,6% sur le Nasdaq).



'Les données récentes ont ravivé les craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale', soulignait mercredi soir Wells Fargo, qui pointait aussi des propos de Boris Johnson agitant le spectre d'un Brexit dur.



Peu après l'ouverture, seront dévoilés l'indice PMI composite de l'activité globale, puis l'indice ISM non manufacturier au titre de septembre, ainsi que les commandes à l'industrie américaine pour août.



Pour l'heure, le Département américain du Travail annonce avoir dénombré 219.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 215.000 la semaine précédente (chiffre révisé de 213.000).



Côté valeurs, le géant agroalimentaire PepsiCo dévoile un BPA ajusté de 1,56 dollar pour le troisième trimestre 2019, battant de six cents le consensus, ainsi que des revenus nets en croissance organique de 4,3%.



Le groupe de boissons alcoolisées Constellation Brands dévoile un BPA ajusté en baisse de 5% à 2,72 dollars au titre de son deuxième trimestre, supérieur de neuf cents à l'estimation moyenne des analystes.



Selon le Corriere della Sera, Delta Air Lines ferait partie du consortium d'investisseurs qui participerait à la recomposition du capital d'Alitalia. L'Américain investirait 120 millions d'euros pour prendre 12% du capital.



Microsoft a présenté mercredi soir sa gamme Surface pour l'année à venir, marquée par son retour dans les smartphones avec le Surface Duo, smartphone à double écran tournant sous Android qui devrait sortir fin 2020.



