Wall Street : totalement figé depuis 5 heures, record du S&P

29/10/2019

Le CAC40 vient donc d'inscrire un nouveau record annuel ce mardi (il grappille +0,17% à 5.740) et le CAC40 'GR' inscrit un record absolu de clôture à 15.570, mais avoir amélioré son zénith intraday de la veille.

Paris surperforme les places européennes qui se replient globalement de -0,1% (l'Euro-Stoxx50 en termine à 3.622), Londres cède -0,35% (à quelques d'un nouveau vote pour l'organisation d'élections anticipées au 12 décembre... avec cette fois, de bonne chances pour Boris Johnson d'obtenir l'aval du Parlement).



A 90 minutes de la clôture, les scores semblent toujours aussi figés: rien ou presque n'a bougé depuis 14H30/15H.

Wall Street affiche un panorama contrasté avec un Dow Jones en hausse de 0,1% et un S&P500 (+0,1%) qui a battu un nouveau record absolu à 3.045 mais le Nasdaq cède un peu plus de -0,4%.

Notons qu'à 3.041Pts, Nasdaq a affiche désormais +93% par rapport a son précédent zénith historique de fin octobre 2007 à 1.575Pts.



Les investisseurs se montrent attentistes alors que la Réserve fédérale entame deux jours de réunion de politique monétaire et après les records de la veille (puisque le S&P 500 a établi un nouveau zénith à 3042 points avant d'en terminer à 3040 points, le Nasdaq-100 se hissant vers 8.110).



Les investisseurs partent du postulat que la banque centrale ne saurait prendre le risque de décevoir les marchés pour son avant-dernière réunion de l'année.



'Nous nous attendons à ce que la Fed abaisse ses taux cette semaine, puis peut-être encore une fois l'an prochain, afin de s'assurer que le marasme du secteur manufacturier ne débouche pas sur un ralentissement plus large de l'économie', prédisent les équipes de BlackRock.



'En revanche, les prévisions portant sur de nouvelles baisses de taux en 2020 nous semblent bien trop ambitieuses', avertit le gestionnaire d'actifs.



Le géant new-yorkais explique en effet prévoir un redressement de la croissance mondiale au cours des six ou 12 prochains mois, sous l'effet des politiques monétaires accommodantes conduites à travers le globe.



Cet après-midi, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice Case-Shiller des prix de l'immobilier dans les 20 principales métropoles américaines au mois d'août : on observe un recul séquentiel de -0,2% pour la 1ère fois depuis août 2018 mais la hausse sur 12 mois est encore de +2% il y a 1 an, la hausse sur 12 mois était de l'ordre de +5% à +6%).

Les ventes de maisons neuves en instance progressent de +1,5% contre +0,7% anticipé.



L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, qui devrait permettre de confirmer la bonne résistance de la consommation aux Etats-Unis se replie de 0,4Pts de 126,3 vers 125,9, ce n'est pas une dégradation très alarmante.



La saison des résultats se poursuit par ailleurs, avec les publications de GM, L'Oréal, Mastercard, Merck et Pfizer.



Hier soir, les investisseurs ont pris connaissance peu après la clôture des résultats d'Alphabet - la maison-mère de Google - dont les performances décevantes entraînent un repli de près de 2%.



La fin de la journée a été ponctuée par une bonne nouvelle: Airbus décroche une commande géant de 300 appareils de type A-320-Néo auprès de la compagnie indienne 'low-cost' Indigo.

L'avionneur n'a cependant pas enregistré de hausse spectaculaire (+0,9%) tandis que Safran qui motorise potentiellement ces appareils a pris +2%.



A Paris, Orange (-2,6%) affiche un EBITDA 'after Leases' (EBITDAaL) de 3.615 millions d'euros au titre du trimestre écoulé, en progression de 0,2% à base comparable, pour un chiffre d'affaires de 10.577 millions, en hausse de 0,8% toujours à base comparable (+2,6% en publié).



L'opérateur télécoms historique français confirme ses objectifs pour l'année 2019 (hors effets du contrat de partage de réseau avec Vodafone en Espagne signé en avril), dont celui d'un EBITDAaL en hausse, à base comparable, plus modérée qu'en 2018.



Dassault Systèmes annonce la finalisation de l'acquisition de Medidata Solutions, 'dont l'expertise clinique et les solutions cloud permettent le développement et la commercialisation de thérapies plus intelligentes'.









