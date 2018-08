Wall Street : toujours de l'instabilité avec la Turquie

13/08/2018 | 15:12

La Bourse de New York devrait débuter sur une note instable lundi dans un contexte toujours dominé par la faiblesse de la livre turque et les craintes d'une éventuelle contamination mondiale de la situation.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat futur sur l'indice S&P 500 recule de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq 100 grappille 0,1%, annonçant un début de séance hésitant.



Si la dégringolade de la livre turque devait se poursuivre et entraîner de vives sorties de capitaux, la nette baisse subie vendredi par Wall Street risquerait alors de se prolonger.



La chute de la monnaie turque avait fait souffler un vent de panique sur les marchés financiers vendredi en raison des craintes concernant d'éventuelles répercussions sur le secteur bancaire.



'Les données de la Banque des Règlements Internationaux montrent que ce sont les banques espagnoles qui sont le plus exposées', indiquent ce matin les équipes de LBPAM.



'Les montants restent toutefois limités et les données de la BRI ne sont pas assez précises pour savoir le degré de risque de ces expositions, ni les couvertures', ajoutent les gérants de La Banque Postale.



'L'exposition nous semble donc gérable,' d'après LBPAM.



Les investisseurs surveilleront également avec attention les chiffres des ventes de détail, de l'immobilier ainsi que les indicateurs avancés du Conference Board au cours des jours qui viennent.



Sur le plan des valeurs, Tesla est attendu dans le rouge ce matin alors qu'un cabinet d'avocats a indiqué vendredi avoir déposé une plainte en nom collectif contre la société et son patron Elon Musk, l'accusant d'avoir publié un tweet trompeur sur sa volonté de retirer le groupe de la cote.



