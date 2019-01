Wall Street : toujours la hausse, espoirs sur la Chine

09/01/2019 | 15:12

Wall Street devrait de nouveau ouvrir en hausse mercredi, les investisseurs pariant désormais sur des avancées décisives dans les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent de 0,5% en moyenne, annonçant un début de séance favorable.



New York avait aligné hier une troisième séance positive consécutive, déjà grâce aux espoirs d'apaisement des relations commerciales sino-américaines.



'Trump a vraiment l'intention de sceller un deal avec la Chine afin de faire remonter les marchés', assurent ce matin les équipes d'IG.



'Le décrochage des marchés financiers est devenu un motif de préoccupation pour le président américain, pour cause de guerre commerciale acharnée avec la Chine', explique le courtier.



'Ce dernier est donc de plus en plus décidé à parvenir à un accord commercial avec la Chine qui permettrait de calmer les marchés', assène IG.



Les investisseurs pourraient toutefois éviter de prendre des positions trop tranchées avant la publication, dans l'après-midi, du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale.



A l'issue de sa réunion de décembre, la Fed avait relevé ses taux tout en évoquant la possibilité d'un rythme de durcissement encore plus agressif.



Les 'minutes' de la réunion devraient apporter aux opérateurs un nouvel éclairage sur les débats qui animent actuellement l'institution et sur sa réaction face au ralentissement des indicateurs économiques.



Aucun indicateur ne figure à l'agenda aujourd'hui, mais quelques publications de résultats publications de résultats sont venues animer le début de journée, en attendant le coup d'envoi de la saison des comptes trimestriels la semaine prochaine.



A l'occasion de ses résultats de troisième trimestre, Constellation Brands a déclaré viser désormais un BPA annuel entre 9,20 et 9,30 dollars, contre 9,60 à 9,75 dollars en fourchette cible précédente.



