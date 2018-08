Wall Street : toujours miné par la question turque

14/08/2018 | 07:44

Wall Street a terminé en retrait sur fond de sujets de préoccupations géopolitiques persistants : le Dow Jones a reculé de 0,5% à 25.188 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu plus de 0,2% à moins de 7.820 points.



'Les problèmes économiques de la Turquie s'avèrent être un vent contraire pour les marchés actions mondiaux', constatait Wells Fargo Advisors, qui pointait la chute de 40% de la livre turque depuis le début de l'année.



'La devise a atteint un nouveau point bas face au dollar ce mardi bien que le Ministre turc des Finances ait abaissé les réserves obligatoires pour les banques et annoncé des plans pour aider à stabiliser la monnaie et l'économie', poursuivait-il.



Sur le plan des valeurs, Tesla a avancé de 0,3% après que le groupe d'Elon Musk a fait part de certaines avancées de son projet de retrait de la cote, et notamment de discussions sérieuses avec le fonds souverain saoudien.



Netflix a reculé de 1,3% après l'annonce du départ de son directeur financier David Wells, qui gérait les finances du groupe depuis 2010, départ qui ne prendra toutefois effet qu'à la prise de fonction de son successeur.



Sysco a grimpé de 6,3%, salué pour la publication par le groupe de distribution alimentaire basé à Houston, d'un BPA ajusté en hausse de 30,6% à 94 cents au titre de son dernier trimestre 2017-18 (clos fin juin).



