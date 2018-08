Wall Street : toujours préoccupé par le commerce mondial

09/08/2018 | 07:28

Wall Street a terminé proche de son équilibre, les investisseurs restant préoccupés par les questions liées au commerce international : le Dow Jones s'est replié de 0,2% à 25.584 points, tandis que le Nasdaq Composite a grappillé moins de 0,1% à 7.888 points.



'L'administration Trump dit avoir finalisé un projet consistant à imposer des droits de douane supplémentaires à quelque 16 milliards de dollars de marchandises en provenance de Chine, avec prise d'effet dès ce mois-ci', soulignait un trader.



L'absence d'éléments nouveaux traduisant une aggravation de la guerre commerciale entre Washington et Pékin avait fait retomber le niveau de stress à des planchers quasiment historiques ces derniers jours.



Sur le plan des valeurs, Disney a lâché 2,2% après avoir publié mercredi soir un BPA inférieur aux attentes, mais Michael Kors a grimpé de 6,8% et CVS Health de 4,1% grâce à des relèvements d'objectifs annuels.



Sur le Nasdaq, Snap a décroché de 6,6% après avoir fait état d'un nombre d'utilisateurs en repli au titre du deuxième trimestre, une déception qui éclipse l'annonce d'une prise de participation de 2,3% du Prince Alwaleed.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.