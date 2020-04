Wall Street : tout est bon pour justifier

30/04/2020 | 01:15

L'indice Dow Jones a bondi de 2,2% à 24.634, le S&P500 de 2,66%, à 2.939,5 et le Nasdaq Composite de +3,57 à 8.914 (après culmination vers 8.950, son plancher du 31/12/2019), lequel revient à -0,6% sur l'année en cours, et le Nasdaq affiche +2,6%... et même +3,6% en transaction hors séance après publication des résultats de Facebook et Tesla (+10% respectivement en transactions électroniques) puis Microsoft (+3,5%).

Les indices US vont donc établir demain un record historique de hausse, pas seulement pour un mois d'avril mais également depuis janvier 1987, matérialisant un scénario de reprise en 'V' d'une puissance inégalée, sans possibilité d'un redémarrage économique en 'V', en 'U'... et qui sera probablement en forme de V très aplati.



Au-delà de la FED qui promet sans surprise de soutenir Wall Street à coup de milliers de milliards de $ 'jusqu'à ce que l'économie soit sortie de la crise', commençons par le prétexte repris en boucle par pratiquement tous les médias anglo-saxons et beaucoup de commentateurs : Wall Street salue l'arrivée d'un possible traitement contre le Covid-19.



Gilead a publié -par un fascinant hasard- à 14H29 un communiqué de son cru, attestant d'une soudaine efficacité du Remdesivir contre le Covid-19 sur des patients atteints de pathologies pulmonaires sévères après des mois de tests infructueux.

Gilead fait état de résultats 'encourageants' pour le Remdesivir (citant une 'amélioration de l'état des patients' dans 60% des cas... ce qui ne signifie pas guérison) après administration en intraveineuse, en milieu hospitalier durant 5 jours.



Un récent essai sur un large panel réalisé en Chine, avec 10 jours de traitement, avait conclu à une efficacité nulle du Remdesivir, pas d'amélioration identifiée non plus au bout de 5 jours.



Mais les 60% de un résultats positifs allégués par Gilead seraient qualifié de 'probant' par Anthony Fauci (à défaut d'autre chose): le conseiller de Donald Trump pour les questions médicales souhaite donc une autorisation anticipée -tout comme dans le protocole Plaquenil + antibiotique- car aucune piste thérapeutique ne doit être négligée.



Cette sur-médiatisation du Remdesivir est assez troublante car plusieurs précédentes études avaient conclu à l'absence de résultat du Remdesivir sur le Covid-19 ainsi qu'à une inefficacité sur le VIH, pour lequel il avait été développé initialement.



Plus troublant encore, au bout de quelques heures seulement, une chaîne comme CNBC diffusait de véritables clips publicitaires de plusieurs minutes vantant l'efficacité du Remdesivir, avec un déferlement de témoignages positifs de médecins (comment en rassembler autant en quelques heures ?)... et pas un seul avis plus mesuré ou soulignant que ce traitement ne s'adresse pas à tout le monde, loin de là.



Car le fait majeur à retenir, c'est que contrairement à ce que Wall Street semble vouloir croire, le Remdesivir n'a aucun effet 'en amont' pour endiguer la contagion : il n'est administré 'en aval' qu'aux cas déjà jugés sévères -voir 'n'ayant plus rien à perdre'- et pour un panel de pathologies restreint (sur des patients déjà hospitalisés).



Il ne change strictement rien aux mesures de protection et de confinement, ne permet de lever aucune des restrictions et interdits qui s'imposent à près de 4 milliards d'habitants de la planète et qui plombent l'économie.



Mais Wall Street aurait 'payé' cette information à portée pourtant très limités +3% !



Dans la soirée, c'était au tour de Donald Trump de se démentir lui-même au sujet de l'objectif des 5 millions de tests de dépistage par jour car il n'existe même pas de capacité d'en réaliser un cinquième... mais peut-être Wall Street avait-il 'payé' aussi la promesse fantasque du Président ?



C'était également une grosse journée en termes de trimestriels, avec Facebook qui manque de peu son objectif de profits (1,71$ par titre contre 1,75$ attendu) mais annonce un chiffre d'affaire en ligne et des réductions de dépenses.

La direction de Facebook souligne le peu d'impact négatif de la crise (les gens passent beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux) et se réjouit d'une belle percée en Inde, ce qui a fait bondir le titre de +10%.

Tesla annonçait après la clôture un bénéfice de 1,24$ par titre -contre 0,36$ attendu- alors que la firme perd en fait de l'argent sur chaque véhicule vendu et a vu ses ventes s'effondrer fin mars.

Mais Wall Street achetait sans se poser de question cette profitabilité inattendue et Tesla s'envolait de +10% vers 875$ en transactions hors séance, pour une capitalisation de 162Mds$, supérieure à celle de General Motors +Ford + Fiat Chrysler + Honda + Mercedes Benz + Harley Davidson.



Et si les ventes s'effondrent, comment les investisseurs pensent-ils que Tesla va rester profitable alors que ses concurrents qui étaient rentables avant la crise se retrouvent déjà en situation critique ?



Mais ce n'est pas cela qui importe : tesla est en avance sur son programme de fabrication du Model-S et du SUV (modèle Y)... donc tout va bien, les reste est secondaire.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.