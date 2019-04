Wall Street : tout sourire après les résultats de JPMorgan

12/04/2019 | 15:08

Wall Street devrait ouvrir en hausse vendredi, le marché saluant les comptes supérieurs aux attentes de JPMorgan qui laissent espérer une saison des résultats meilleure que prévu.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains affichent des gains allant de 0,5% à 1%, laissant augurer un début de séance dans le vert.



Les premiers échanges devraient être soutenus par les solides résultats de JPMorgan et, dans une moindre mesure, Wells Fargo, qui ont donné ce matin le coup d'envoi de la saison des résultats.



JPMorgan, qui a dévoilé des revenus et des bénéfices records sur le premier trimestre, grimpe de presque 3% en préouverture.



Les investisseurs semblent avoir été particulièrement sensibles aux propos de Jamie Dimon, son PDG, qui a dressé un portrait particulièrement flatteur de l'état de forme de l'économie américaine.



L'indice de confiance des consommateurs du Michigan sera particulièrement décortiqué en milieu de matinée pour confirmer ce diagnostic favorable.



Ce début de journée a été marqué, en outre, par un regain d'activité sur le front des fusions et acquisitions.



Chevron a en effet annoncé ce matin avoir trouvé un accord définitif en vue de l'acquisition d'Anadarko Petroleum dans le cadre d'une transaction valorisée à quelque 33 milliards de dollars.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.